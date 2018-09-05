Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, önemli açıklamalarda bulundu. “Suriye'deki durum ile ilgili ABD ile temas halindeyiz” diyen Rus sözcü, İdlib'teki operasyonların belirli hedeflere yönelik yapıldığını, İdlib'teki problem çözülmeden Suriye'nin normale dönemeyeceğini ifade etti.



Ryabkov, Suriye'deki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile olası görüşmenin ana konusu olacağını kaydederek, Rusya'nın ABD'nin tehditlerinden endişeli olduğunu ifadelerine ekledi. Rus Sözcü, İdlib'teki durumun Tahran'da yapılacak üçlü zirvenin ardından netleşeceğini belirtti.



Kaynak : İHA