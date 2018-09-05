USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Suriye’deki durum ile ilgili ABD ile temas halindeyiz” dedi.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:02
Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, önemli açıklamalarda bulundu. “Suriye'deki durum ile ilgili ABD ile temas halindeyiz” diyen Rus sözcü, İdlib'teki operasyonların belirli hedeflere yönelik yapıldığını, İdlib'teki problem çözülmeden Suriye'nin normale dönemeyeceğini ifade etti.

Ryabkov, Suriye'deki durumun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile olası görüşmenin ana konusu olacağını kaydederek, Rusya'nın ABD'nin tehditlerinden endişeli olduğunu ifadelerine ekledi. Rus Sözcü, İdlib'teki durumun Tahran'da yapılacak üçlü zirvenin ardından netleşeceğini belirtti.

Kaynak : İHA

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya İdlib'i vurdu Rusya İdlib'i vurdu

Dışişleri Bakan YardımcısıDışişleri BakanıRusya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı