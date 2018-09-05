USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus uçaklarının dün Nusra Cephesi'ne ait yerleri vurduğunu açıkladı.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:45
Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının İdlib'de bazı yerleri bombaladığını doğruladı.

Konaşenkov, gazetecilere Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde yaptığı bombardımana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus savaş uçaklarının dün Nusra Cephesi'ne ait atölyeleri bombaladığını bildiren Konaşenkov, 'İki çok fonksiyonlu avcı bombardıman Su-34 uçağı gerçekleştirdiği atışlarla Nusra Cephesi'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) yapıldığı ve İHA'lar için bombaların saklandığı atölye yok edildi.' ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, daha sonra Su-35 tipi savaş uçağının, uçaksavar sistemlerinin olduğu bir depoyu vurduğunu söyledi.

Aynı gün Hımeymim Üssü'nden kalkan toplam 4 Rus savaş uçağının bombardıman gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, bu operasyonlarda Hama ile Halep şehirleri ve Hımeymim Rus askeri hava üssüne saldırmak için İHA gönderilen yerlerin hedef alındığını belirtti.

Konaşenkov, bombardımanların yerleşim yerleri dışında ve disiplinli bir şekilde yapıldığını savundu.

Rus savaş uçaklarının dün Suriye'de İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde bazı sivil yerleşim birimlerini bombaladığı bildirilmişti.

Kaynak : AA

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya İdlib'i vurdu Rusya İdlib'i vurdu

Savunma BakanlığıİdlibSuriyeRusyaUçaksavar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı