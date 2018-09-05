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Otopark görevlisini bıçakla kovaladılar

Bursa’da bir otopark görevlisi bıçakla kovalandı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:44
Otopark görevlisini bıçakla kovaladılar
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Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde hastaneye gelen aile aracı otoparka bırakmak istedi. Otopark görevlisi Ş.G. (40) park parasını peşin istedi. Fakat acelesi olduklarını söyleyen aile parayı daha sonra vereceklerini belirtti.

Otopark görevlisi parayı almakta ısrar edince iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, ailenin 3 erkeği bıçaklarla otopark görevlisi Ş.G. yi kovalamaya başladı.

Korkup kaçan park görevlisi 100 metre ileride bulunan bir kafeye sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçakları alarak tarafları sakinleştirirken şüphelileri gözaltına aldı. Darp edildiği için hastanede tedavi olan Ş.G. ise taburcu edildi.

Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Kaynak : İHA

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