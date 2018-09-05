Murat Başoğlu'ndan skandal hareket

Beyaz TV'de bu hafta Murat Başoğlu'nun intihar ettiği haberi yayınlanmış ancak bu haber peşi sıra yalanlanmıştı. Olay üzerine Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi bastığını söyleyen Ece Erken canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Ece Erken programda, Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basıp programın yapımcısı Bilal Özbilge'yi silahla tehdit ettiğini söyledi.



'MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK PROGRAM SUNUCULARINI DA TEHDİT ETTİ'



Ece Erken canlı yayında, yaptıkları intihar haberinden sonra Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, 'Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a' dediğini iddia etti. Ece Erken, 'Beni susturmayın' diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak, olayı teyit etti.