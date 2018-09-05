USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Murat Başoğlu'ndan skandal hareket

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, canlı yayında bir kaç gün önce intihara teşebbüs ettiği iddia edilen Murat Başoğlu'nun, Beyaz TV'yi basıp, programının yapımcısının ağzına silah soktuğunu anlattı.

Televizyon / 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
Murat Başoğlu'ndan skandal hareket
Video için tıklayın

Beyaz TV'de bu hafta Murat Başoğlu'nun intihar ettiği haberi yayınlanmış ancak bu haber peşi sıra yalanlanmıştı. Olay üzerine Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi bastığını söyleyen Ece Erken canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Ece Erken programda, Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basıp programın yapımcısı Bilal Özbilge'yi silahla tehdit ettiğini söyledi.

'MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK PROGRAM SUNUCULARINI DA TEHDİT ETTİ'

Ece Erken canlı yayında, yaptıkları intihar haberinden sonra Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, 'Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a' dediğini iddia etti. Ece Erken, 'Beni susturmayın' diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak, olayı teyit etti.

Murat BaşoğluEce Erken


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı