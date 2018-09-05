USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Mahmut Tanal, Payzın'a ağlıyor

Ekranlardaki konuşmalarıyla eleştirilerin odağı olan Şirin Payzın'ın kovulmasına, CHP'li Mahmut Tanal tepki gösterdi.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:12
Mahmut Tanal, Payzın'a ağlıyor

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Son olarak 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son verildi.

Söylemleriyle eleşitirlerin odağı olan Şirin Payzın'ın kovulması en çok CHP'li ve HDP'lileri üzdü.

TANAL'DAN TEPKİ

Hükümet karşıtı olan Payzın'ın kovulmasına CHP Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.

Payzın'ın kovulmasının tüm özgürlüklerin kısıtlanmasına bağlayan Tanal 'CNN'in ekran yüzlerinden, tecrübeli gazeteci Şirin Payzın'ın görevine son verildi. Gazeteci kıyımı devam ediyor. Halkın haber alma özgürlüğü, baskıyla engelleniyor. Basın, iktidarın propaganda aracı haline getirilmemeli. Basının özgür olmadığı ülkede tüm özgürlükler tehlikededir.' diye yazdı.



ŞİRİN PAYZIN HAKKINDA SKANDAL HABERLER

Osman Gökçek: Bunu da yaz Şirin PayzınŞirin Payzın HDP'li belediyeyi savundu Nazlı Çelik'in Mehmetçik'e desteği rahatsız etti Şirin Payzın'dan yine algı operasyonu Şirin Payzın'dan yine algı operasyonu Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MilletvekiliŞirin PayzınMahmut TanalDoğan MedyaPropaganda


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı