Mahmut Tanal, Payzın'a ağlıyor

Ekranlardaki konuşmalarıyla eleştirilerin odağı olan Şirin Payzın'ın kovulmasına, CHP'li Mahmut Tanal tepki gösterdi.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor. Son olarak 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son verildi.
Söylemleriyle eleşitirlerin odağı olan Şirin Payzın'ın kovulması en çok CHP'li ve HDP'lileri üzdü.
TANAL'DAN TEPKİ
Hükümet karşıtı olan Payzın'ın kovulmasına CHP Milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.
Payzın'ın kovulmasının tüm özgürlüklerin kısıtlanmasına bağlayan Tanal 'CNN'in ekran yüzlerinden, tecrübeli gazeteci Şirin Payzın'ın görevine son verildi. Gazeteci kıyımı devam ediyor. Halkın haber alma özgürlüğü, baskıyla engelleniyor. Basın, iktidarın propaganda aracı haline getirilmemeli. Basının özgür olmadığı ülkede tüm özgürlükler tehlikededir.' diye yazdı.
ŞİRİN PAYZIN HAKKINDA SKANDAL HABERLER
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