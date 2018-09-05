KKTC'de Barbaros Şansal'a tepki

Modacı Barbaros Şansal, yine sosyal medyadan (KKTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, resmi makamlarına, üniversitelerine sert sözler söyleyen Şansal, sessiz sedasız geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde bir kafeteryada oturduğunun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar "Ne yüzle geliyorsunuz. Hem KKTC halkına makamlarına ağza alınmadık laflar edip hem de tekrar gelmekten utanmıyorsunuz" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Barbaros Şansal’ın KKTC’de örgütlü sendikaların yarın gerçekleştireceği ’’Toplumsal Var Oluş’’ eylemine katılacağı öğrenildi.



Polisin yarınki eylemde oluşacak provokasyonlara karşı geniş tedbirli hazırlık yaptığı belirtildi. Kaynak : İHA