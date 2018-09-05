USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

KKTC'de Barbaros Şansal'a tepki

Geçtiğimiz yıl KKTC’ye gelişinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan hapis yatan daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile sınırdışı edilen Modacı Barbaros Şansal, yeni hükümet tarafından yasağın kaldırılmasıyla tekrardan KKTC’ye geldi.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:14
KKTC'de Barbaros Şansal'a tepki
Video için tıklayın

Modacı Barbaros Şansal, yine sosyal medyadan (KKTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, resmi makamlarına, üniversitelerine sert sözler söyleyen Şansal, sessiz sedasız geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa kentinde bir kafeteryada oturduğunun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar "Ne yüzle geliyorsunuz. Hem KKTC halkına makamlarına ağza alınmadık laflar edip hem de tekrar gelmekten utanmıyorsunuz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Barbaros Şansal’ın KKTC’de örgütlü sendikaların yarın gerçekleştireceği ’’Toplumsal Var Oluş’’ eylemine katılacağı öğrenildi.

Polisin yarınki eylemde oluşacak provokasyonlara karşı geniş tedbirli hazırlık yaptığı belirtildi. Kaynak : İHA

LefkoşaKuzey KıbrısKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiBarbaros Şansal


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı