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Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da yakalandı

9 yıldır aranan PKK'lı terörist Mehmet Y. Varna'da gözaltına alındı

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:19
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da yakalandı

Türkiye'nin talebi üzerine İnterpol'un Kırmızı Bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı terörist Mehmet Y. Bulgaristan'ın Varna kentinde gözaltına alındı.

Varna Bölge Savcılığı, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki terör örgütü PKK üyesi Mehmet Y.'nin 2 Eylül'de Varna Havalimanı'nda yakalandığını açıkladı.

Çıkarıldığı İl Mahkemesi, Mehmet Y.'nin 40 günlük denetimli serbestlik çerçevesinde bulunduğu otelde kalmasına karar verdi.

Mehmet Y. 2005'te Adana Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından Kocatepe Üniversitesi'nde PKK terör örgütü lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gıyabında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. PKK mensubu için Kırmızı Bülten ile arama emri çıkarılmıştı.

Mehmed Y.'nin Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili başvuru gelmesi bekleniyor.

Kaynak : AA

Kocatepe ÜniversitesiTerör ÖrgütüDenetimli SerbestlikKırmızı BültenSınır Dışı


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