İYİ Parti peş peşe istifalar

Sertlek yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezin, 81 il yönetimine istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldığını hatırlattı.



Kararın doğru gerekçelerle alındığını belirten Sertlek, şunları kaydetti:



'Bu karar, teşkilatların yeniden yapılanması, yeni isimlerin yönetimlere kazandırılması ve yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünen yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle teşkilatların boşalmasının önüne geçmeye yöneliktir. Yeni kurulacak yönetimlerde, yerel seçimlerde aday olmayı düşünen arkadaşlarımız olmayacaktır. Kastamonu İl Başkanlığı olarak, genel merkezimizin 81 il yönetimine bulunduğu tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunuyoruz. Şahsi nedenlerden dolayı İYİ Parti Kastamonu İl Yönetimini yeniden kurma görevini almayacağım. Partimin bir neferi olarak İYİ Türkiye sevdasına hizmet etmeye devam edeceğim.'



Kaynak : AA