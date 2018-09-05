USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

İYİ Parti peş peşe istifalar

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sertlek, Yönetim Kurulu üyeleriyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Siyaset / 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:36
İYİ Parti peş peşe istifalar

Sertlek yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezin, 81 il yönetimine istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldığını hatırlattı.

Kararın doğru gerekçelerle alındığını belirten Sertlek, şunları kaydetti:

'Bu karar, teşkilatların yeniden yapılanması, yeni isimlerin yönetimlere kazandırılması ve yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünen yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle teşkilatların boşalmasının önüne geçmeye yöneliktir. Yeni kurulacak yönetimlerde, yerel seçimlerde aday olmayı düşünen arkadaşlarımız olmayacaktır. Kastamonu İl Başkanlığı olarak, genel merkezimizin 81 il yönetimine bulunduğu tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunuyoruz. Şahsi nedenlerden dolayı İYİ Parti Kastamonu İl Yönetimini yeniden kurma görevini almayacağım. Partimin bir neferi olarak İYİ Türkiye sevdasına hizmet etmeye devam edeceğim.'

Kaynak : AA

İstifaTürkiyeİyi Parti


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı