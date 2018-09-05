USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

İstanbul'a pet şişe makineleri kuruldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart'a pet şişe karşılığında yükleme yapılacak makineleri hizmete sokacak.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:59
İstanbul'a pet şişe makineleri kuruldu!

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

PET ŞİŞE KARŞILIĞINDA İSTANBULKART YÜKLEMESİ

Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

Çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.



İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

Büyükşehir BelediyesiİstanbulkartTürkiyeGeri Dönüşüm


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı