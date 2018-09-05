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Gümüşhane'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

3. Sayfa / 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:31
Gümüşhane'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir adı verilen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğinde olmayanlar olay yerinde imha edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.







Kaynak : AA

ŞehitTerör ÖrgütüJandarmaİl Jandarma Komutanlığı


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