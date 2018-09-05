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Flaş ittifak açıklaması: 'Olumlu yaklaşabiliriz'

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak iddialarına noktayı koydu. Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz" dedi.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 00:58
Flaş ittifak açıklaması: 'Olumlu yaklaşabiliriz'

Başkan Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

CHP’nin HDP’den, HDP’nin CHP’den aday gösterip göstermemeleri bizi ilgilendirmiyor, kendi iç meseleleri. Bizim dışarıdan, içeriden diye bir şeyimiz olmaz. AK Parti’nin ilkelerini benimsemiş, AK Partiliği tescillenmiş olan kişi bizim adayımız olur. Sipariş adaylar belediye başkanlığında hiç uygun düşmez. Bu farklı bir şey. Belediye başkan adayının bir karşılığı olacak ki partinin oy tabanına hitap edebilsin, ve partinin oy miktarı ile karşılığı olan oy birleşmiş olsun. Cumhur ittifakı meselesine gelince, doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz. Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Böyle bir durum yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz. Bunun için arkadaşlarımızın, başta liderler olarak bizlerin oturup konuşmalarında fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adım niye olmasın, olabilir.

KırgızistanMilletvekili


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