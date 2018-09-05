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Fatih Portakal'dan Rahip Brunson tweeti

FETÖ'nün medyadaki karanlık isimlerinden Fox TV spikeri Fatih Portakal, Twitter'da Rahip Brunson üzerinden algı operasyonu çekti.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:47
Fatih Portakal'dan Rahip Brunson tweeti

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen Rahip Brunson tahliye edilirse şaşmam.' dedi.

Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'TAHLİYE EDİLİRSE ŞAŞMAM'

Gelecek duruşmada casusluk ve terör örgütlerine yardım ettiği iddia edilen #rahipBrunson tahliye edilirse şaşmam. Bekleyip göreceğiz. Ne yazık ki #TR #FETÖ elebaşısı için böyle bir baskı kuramadı #ABD üzerinde, kuramıyor.


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