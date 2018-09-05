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F-35'lerde Türk imzası

Savunma Sanayi Başkanlığı, ABD’nin Türkiye’yi proje dışında bırakmaya çalıştığı F-35 savaş uçağın projesinde Türk şirketlerinin ürettiği ürünleri açıkladı. Uçağın, gövdesinden motoruna kadar tam 19 noktasında 7 Türk savunma sanayi firmasının imzası bulunuyor.

Teknoloji / 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:43
F-35'lerde Türk imzası

ABD Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi almasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye F-35 teslimatını bloke etti. ABD Senato'sundan geçen karar Başkan Trump tarafından da onaylandı.

ABD'li yetkililer, F-35'lerdeki blokenin kalkması için Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze sisteminden vazgeçmesini ön koşul olarak sunuyor. Türkiye, 2002 yılında başlayan F-35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri.

7 Türk şirketi projede yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye'nin F 35 projesine olan katkılarını ve Türk savunma sanayi firmalarının proje için yaptıkları üretimleri açıkladı.



19 ayrı noktasında parça üretimi

Aralarında TAI, ASELSAN, Havelsan gibi dev Türk firmalarının yer aldığı 7 Türk şirketi, uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor.

TAI birçok parçayı üretiyor

Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. ASELSAN ise F 35'lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve kanat parça üretimi Kale Aero tarafından, motor bölümündeki bazı parçaların üretimi ise Kale Pratt&Whitney tarafından üretiliyor. Havelsan F 35'ler için mühendislik desteği sağlarken iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından üretiliyor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini üstleniyor. Türk firmaları F 35'ler için bugüne kadar toplam 700 milyon dolarlık fatura kesti.

100 adet F-35 siparişi

Türkiye'nin projedeki yeri, alacağı toplam 100 adet F 35 uçağının çok daha ilerisinde bulunuyor. Uçağın kritik parçalarının üretimini yapan Türk firmaları, F 35'lerin üretim ve teslimatının zamanında yapılması için büyük rol üstleniyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin projeden çıkarılmasının F 35'lerin üretiminde ve teslimatında aksamaya neden olabileceğini belirtmişti.

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