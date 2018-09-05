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Eşine mesaj atıp ortadan kayboldu, polisi alarma geçirdi

NEVŞEHİR'de, eşine 'Seni seviyorum, hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra ortadan kaybolan A.M. (30), polis ve AFAD ekiplerinin, drone ve eğitimli köpeklerle yaptığı çalışmalar sonucu, çamlık alanda baygın halde bulundu.

3. Sayfa / 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:19
Eşine mesaj atıp ortadan kayboldu, polisi alarma geçirdi

Dün öğleden sonra eşine cep telefonundan 'Seni seviyorum canım eşim, çocuklarımıza iyi bak. Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten diye ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü, çevik kuvvet, asayiş, TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile AFAD görevlileri, drone ve JAKEM Komutanlığı arama köpekleri desteğinde kayıp kişiyi arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin dün geceden itibaren yürüttüğü arama çalışmalar bugün sonuç verdi. Ormanlık alanda aldığı ilaçların etkisiyle yerde yatar ve baygın halde bulunan A.M., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve Yoğun Bakım'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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