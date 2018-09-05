Ertuğrul Özkök'ten 'Tosun'a çağrı

Binlerce kişinin dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a, Gazeteci Ertuğrul Özkök'ten 'geri dön' çağrısı geldi.



YİNE KARLI



Özkök, dolandırdığı binlerce dolarla yurt dışına kaçan Aydın'ın yeni kurda geri dönüp mağdurların parasını ödesebile karlı çıkacağını yazdı.



TOSUNCUK MUHASEBESİ



Özkök, Aydın'ın kaçtığı parayla şu hesabı yaptı;



Tosun, saf veya kendini uyanık sanan vatandaştan söğüşlediği parayı sizce hangi kurdan dolara çevirdi?



Bulamıyorsanız gelin küçük bir “Tosuncuk muhasebesi” yapalım.



BİR: Bu arkadaş mart ayı başında söğüşlediği paralarla yurtdışına kaçtı değil mi?

Ne kadar para çaldı?

500 milyon Türk Lirası.



İKİ: 2 Mart 2018 günü itibariyle dolar kuru 3.80 TL idi.

Şimdi arkadaş kaçarken parasını bu kurdan dolara çevirdiğine göre cebinde 131 milyon 500 bin doları vardı değil mi?

Öyleyse Tosuncuk muhasebesine devam edelim.



ÜÇ: Peki şimdi bu arkadaşın cebinde ne kadar para var?

Sen de ki 1 milyon doları ben diyeyim ki 2 milyon doları harcadı. Kaldı mı cebinde 130 milyon doları...



DÖRT: Dolar aynı dolar mı... Evet...

Peki öyleyse bugün Tosunumun cebindeki Türk parası ne?

Dünkü kurdan çevir...

871 milyon Türk Lirası...



BEŞ: Şimdi buradan Tosunuma bir çağrı yapıyorum...



Ey Tosun, sen de katıl Anadolu'nun fedakârlık yarışına... Dön memlekete... Veya dönme, parayı gönder.



Ne kadar yürütmüştün?

500 milyon kâğıt mı...

Ver garibana ondan aldığın 500 milyonunu...

Ne kalır cebine...

371 milyon TL.

Bitmedi...



ALTI: Boz dünkü kurdan 371 milyonu...

Etti mi sana 55 milyon dolar...





YEDİ: Al durup dururken cebine girmiş 55 milyon dolarını otur Dubai'de...

Al yüz tane altındaki arabadan...

Git gir Dolce Gabbana'ya...

Parmağınla göster, al bütün hurma ağaçlı gömlekleri, palmiyeli şortları...

Bin bir deveye, çek bir selfie... Koy göğsünü gere gere Instagram'a...



SEKİZ: Vatandaşın anaparası kurtulmuş...

Senin vicdanın rahat...



Hesap bu be Tosunum...

Bu ekonomik krizin muzafferi yine sensin aslanım...

Helal olsun senin bu girişimcilik dehana...



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