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Emin Çölaşan'ın Türk düşmanlığı

Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde Türk devletlerine ve Türklere saldırdı.

Güncel / 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:39
Emin Çölaşan'ın Türk düşmanlığı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkî Cumhuriyetleri hedef tahtasına koydu.

Yazısında baştan sona Türkleri eleştiren Çölaşan'ın Türk düşmanlığı oldukça tepki çekti.

'HADİ CANIM SEN DE'
Çölaşan skandal yazısından bazı bölümler;

Biz bunlara “Türkî Cumhuriyetler” ya da “Türk devletleri” diyoruz.
Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan vesaire…
Fakat gelin görün ki, Azerbaycan dışında bunların hiçbirinin ana dili Türkçe değil.
Bazıları yarım yamalak Türkçe biliyor olsa bile aralarında konuştukları dil genelde ya kendi dilleri, ya da çoğunlukla Rusça.
...

Bakınız, Akdeniz'in ortasında KKTC diye bir devlet var.
Tamamı Türk ve Müslümanlardan oluşan küçük bir devlet.
Hıristiyan dünyasının ambargosu altında inim inim inliyor.
O Türk devletini bizden başka tanıyan yok!
O halde nerede o bizim “Türk Cumhuriyetleri”?
Bırakın tanımayı falan bir yana, bugüne kadar onların ağzından KKTC ile ilgili bir tek cümle duymadık.
Diyelim ki KKTC'yi adam yerine koymuyorlar, iyi de Türkiye'nin bir hatırı yok mu o sözde Türk kardeşlerimizin indinde?
Bu söylediklerime Azerbaycan dahildir.
Bir millet iki devletmiş!
Hadi canım, sen de!

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KırgızistanTürkmenistanAzerbaycanÖzbekistanEmin Çölaşan


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