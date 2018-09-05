Elif Şafak kendini böyle savundu

Sürekli ülkesini karalayan ifadelerle gündeme gelen yazar Elif Şafak bu kez de İngiliz gazetesi The Guardian'a Türkiye karşıtı ifadelerle dolu bir makale kaleme aldı.



"Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı yazıyı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki değişimin hükümet tarafından gerçekleştiğini ve halkın bunu desteklemediğini iddia etti. Batı'nın ise buna rağmen Türk halkına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Şafak, Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı boykot çağrılarını "Avrupa'yı ve Batı'yı protestoetmenin bir yolu" olarak nitelendirdi.



ELİF ŞAFAK KENDİNİ SAVUNDU



Bu makalenin ardından sert tepkiler alan Elif Şafak kendini şu sözlerle savundu;



“Ben demokrasiyi savunurum; gazeteci,sanatçı,akademisyen...kimse incinmesin,hapse atılmasın;ezilenlere kulak veririm.hiçbir zaman tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım.Olmam da!Hep demokrasiyi,kadınhaklarını savundum. Yalancı iftiracılar,ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız.”

Kaynak : Beyaz Gazete Özel