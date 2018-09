Doğru okul çantası nasıl seçilmeli

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, okullar açılmadan sırt çantası seçimi konusunda önemli bilgiler verdi.



Ülkemizde yaklaşık 15 milyon öğrencinin omuzlarında sırt çantaları taşıyarak okula gittiğini kaydeden Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “5 milyon kadarı ise sırtlarında taşımaları gereken ağırlığın iki katı kadar yük taşıyor. Amerika'da yapılan güncel bir araştırmaya göre; doktorların yüzde 40'ı fazla yük taşımaktan veya sırt çantalarının düzgün kullanılmamasından oluşan sırt ağrısı ve omurilik travmasından şikayetçi çocuk ve gençleri tedavi etmiştir.” diye konuştu.



Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, okula giden çocukları sırt ve boyun ağrısından korumak için şu önerilerde bulundu:



“Tekerleklere izin verin: Araştırmaya katılanların yüzde 30'una tekerlekli sırt çantası taşımaları önerildi. Bu tarz bir sırt çantası eğer çocuğun ailesinin, çocuğun on kilodan fazla yük taşıyacağı konusunda tahminleri varsa, sırt ağrısı problemlerini çözmede yardımcı olur. Esaslar beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarının yüzde 20'si geleneksel tarzdaki sırt çantalarının kullanılması konusunda oy birliğine vardı. Eğer bu tarz bir sırt çantasında karar kıldıysanız, çantanın iki askısı olduğuna ve pamukla doldurulmuş kayışlarla beraber, bel için fazla yük desteği olan bel kayışları olduğuna emin olun.



Rahatlık: Doktorların yüzde 30'u ailelere gördükleri ilk sırt çantasını almamalarını öneriyor. Çocuğun çanta ile rahat ettiğinden ve kayışlarının sıkıca uyduğundan emin olmak önemlidir.



Aşırı yük taşımayın: Aileler çocukları için hangi tarzdaki sırt çantasını seçerlerse seçsinler, asıl önemli olanın çanta değil, çantanın içine konulacak okul gereçleri olduğunu hatırlamalılar. Aslında araştırmaya katılanların yüzde 64'ü çocukların ve gençlerin çantalarını en çok aşırı yük yüklemek amacıyla kullandıklarını söylüyor. Araştırmaya katılan bütün doktorlar, çocuğun taşıdığı nesnelerin değil, çantanın büyüklüğünün çocuğa göre seçilmesi gerektiği fikrinde birleştiler.



Her şeyi doldurmayın: İhtiyacınız olan tek şey çanta. Doktorlar çantanın toplam ağırlığının, çocuğun ağırlığının yüzde 10-15'i kadar olması gerektiğini söylüyor.



Bedeninizi sarın: Her zaman iki kayışı da kullanın ve omuzlarınızın üstünde rahatça duracak şekilde ayarlayın.



Düzenli olun: Çantanın içini ağır eşyalar sırtınıza yakın olacak şekilde düzenleyin. Küçük bölümleri, eşyaları eşit olarak paylaştırmak ve ağırlığı eşit olarak dağıtmak için kullanın.



Fazla yük ağrıya neden olabilir: Taşıyabileceğinizden fazlasını yüklemeyin. Çantanızdaki gerekli olmayan eşyaları boşaltın. Çocuklarınızı ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kitap taşımamaları için cesaretlendirin.”



Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, aileler çocuklarının taşıdığı ağır okul eşyalarından endişeleniyorlarsa şu tavsiyelerde bulundu:



“Öğretmenlerle konuşarak, yükleri azaltacak yollar arayın. Kitapları ikişer set olarak satın alın. Biri okulda diğeri evde kalması için (ya da kütüphanede haftalık olarak kitapların fotokopilerini çektirin). Çocuklarınızı sakatlanmaları önlemek için sırt ve çevresindeki kaslarını kuvvetlendirmeleri için cesaretlendirin. Daha fazla bilgi ile yetişkin nüfusun yüzde 80'ini etkileyen, insanların doktora gitmekteki en büyük ikinci sebebi olan sırt ağrısından kaçınabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız hemen bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışın.” Kaynak : İHA