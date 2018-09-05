Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti! Bakan böyle duyurdu...

Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi



'Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce burada Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili bir söz vermişti. Bu bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımızla İşkur'la istişareler aşamasında. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını gerçekleştirmiş olacağız.