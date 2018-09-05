CNN Türk, Şirin Payzın'ın görevine son verdi

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor.



CNN Türk'te yıllardır ekranlarda olan birçok isimle yollar ayrıldı. Bunların arasına son olarak Şirin Payzın da eklendi.



Payzın, siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı “Ne Oluyor?” programı ile izleyicinin karşısına çıkıyordu.



ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI



Şirin Payzın'ın odasını topladığı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

