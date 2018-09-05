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CNN Türk, Şirin Payzın'ın görevine son verdi

'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

Televizyon / 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:22
CNN Türk, Şirin Payzın'ın görevine son verdi

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor.

CNN Türk'te yıllardır ekranlarda olan birçok isimle yollar ayrıldı. Bunların arasına son olarak Şirin Payzın da eklendi.

Payzın, siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı “Ne Oluyor?” programı ile izleyicinin karşısına çıkıyordu.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Şirin Payzın'ın odasını topladığı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

CnntürkŞirin PayzınDoğan Medya


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