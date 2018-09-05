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Bakanlık güvensiz ürünleri ifşa etti!

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan "www.guvensizurun.gov.tr" aracılığıyla kamuoyuna ilan edilmesine başlandı..

Ekonomi / 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:12
Bakanlık güvensiz ürünleri ifşa etti!

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı.

Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi 'www.guvensizurun.gov.tr'ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.

Tüketicilerin kullanımına açılan GÜBİS, 'www.guvensizurun.gov.tr' ve 'www.gubis.gov.tr' internet adreslerinden hizmet vermeye başladı.
Siteye, güvensiz bulunan bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri konuldu ve bunlara ilişkin bilgilere yer verildi.

FOTOĞRAFI VE GÜVENSİZLİK NEDENİ DE YER ALIYOR
Sitedeki bilgilendirmede, ürünün fotoğrafının yanında, marka ve model bilgisi, üretici ya da ithalatçı firma ile ürünün güvensizlik nedeni de yer alıyor. İlgili kurum tarafından güvensiz bulunan ürüne ilişkin alınan 'toplatma' ya da 'piyasaya arzının yasaklanması' gibi kararlar da siteden ilan ediliyor. GÜBİS'i özellikle tüketicilerin yoğun olarak takip etmesini amaçladıklarını aktaran yetkililer, 'Tekstil ürünü, oyuncak, deterjan veya temizlik ürünü alacaksanız, bu ürünlerden hangilerinin güvensiz olduğunu görmek için siteye girebilirsiniz.' ifadesini kullandı.

ALIŞVERİŞ ÖNCESİ GÜVENSİZ ÜRÜNLER GÖRÜLEBİLECEK
Sitede, Türkiye'de piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu ilgili bakanlık ve kurumların yaptıkları denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler yer alacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan sisteme, Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilgi girecek. Her bakanlık ve kurum, kendi tespit ettiği riskli ürünlere ilişkin bilgileri sistemden duyuracak. GÜBİS, ilgili kamu kurumları tarafından ortak kullanılacak. Söz konusu sistemle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor. Tüketiciler, siteye girerek alışveriş yapmadan önce güvensiz ürünleri görebilecek..

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