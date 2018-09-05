USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,75

Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 11 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

Eğitim / 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 10 Eylül'de başlayacak ve 23 Eylül saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, 'http://www.kgk.gov.tr' adresinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılacak, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce internet sitesinden duyurulacak.

Bağımsız denetçilik sınavı 11 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Kaynak : AA

Resmi Gazete


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı