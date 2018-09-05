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ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin "İdlib ile ilgili Türkiye ile yakın temas içindeyiz" açıklamasının ardından ABD Maslahatgüzarı da Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.

Dünya / 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:46
ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İdlib'e yönelik operasyonla ilgili bir açıklama geldi. Kosnet, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.

RUS BÜYÜKELÇİDEN DE AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nden önemli açıklamalar geldi. Büyükelçi açıklamasında “İran’da cuma günü yapılacak zirve Suriye’de çözüm için büyük fırsat. Kuzey Suriye’deki durumla ilgili Türkiye ile yakın temas halindeyiz” dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Görüşmenin en önemli başlığı İdlib'deki gelişmelerdi. Büyükelçi Aleksey Erkhov, 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak zirveyi işaret etti.

"Zirve kapsamında çözümün üretilmesi için mükemmel bir fırsat doğacaktır. Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır da, Türkiye'nin tek arzusunun, sivillerle militan grupların ayırt edilmesi olduğunu söyledi.

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