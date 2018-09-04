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Yoga tutkunları 8 Eylül'de buluşacak

Yaz tatili sonrası yeni döneme zihinsel sadelik ve huzurla giriş yapmak isteyen yoga tutkunları 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Yoga & Wellness Festivali’nde buluşacaklar.

Kültür-Sanat / 04 Eylül 2018 Salı 11:35
Yoga tutkunları 8 Eylül'de buluşacak

Eylül ayının gelmesiyle yoğun ve yorucu şehir hayatına dönüşler başlıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Akasya, kış mevsimine enerjik bir ruhla hazırlanmak isteyenleri Yoga & Wellness Festivali'ne davet ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Yoga & Wellness Festivali, Yoga Vakfı ve Hindistan Konsolosluğu iş birliği ile gerçekleştirilecek. İki gün boyunca 10.30'da başlayacak etkinlikler, yoga teori ve uygulamaları, dinletiler, atölyelerle 20.00'a kadar devam edecek. 20.00'da ise misafirler için sürpriz konserler başlayacak. Çocukların da unutulmadığı organizasyonda, minikler festival boyunca eğlenceli ve renkli aktivitelerle dolu bir gün yaşayacak.

Festivalin, tüm misafirler için ücretsiz olarak gerçekleştirileceği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Kaynak : İHA

HindistanYogaFestival


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