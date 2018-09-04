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Türkiye ve Katar arasında dev anlaşma

Türkiye ile 15 milyar dolarlık yatırım için anlaşan Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık anlaşması imzalandı.

Dünya / 04 Eylül 2018 Salı 17:14
Türkiye ve Katar arasında dev anlaşma

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi gelen Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani tarafından Ankara'da paraflandı.

CARİ AÇIĞIN DARALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti. Anlaşma, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.
Kaynak : İHA

Ruhsar PekcanKatarTürkiyeEkonomi Bakanı


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