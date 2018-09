Tuğrul Selmanoğlu'ndan Elif Şafak'a tokat gibi yanıt

Sürekli ülkesini karalayan ifadelerle gündeme gelen yazar Elif Şafak bu kez de İngiliz gazetesi The Guardian'a Türkiye karşıtı ifadelerle dolu bir makale kaleme aldı.



"Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli" başlıklı yazıyı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki değişimin hükümet tarafından gerçekleştiğini ve halkın bunu desteklemediğini iddia etti. Batı'nın ise buna rağmen Türk halkına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Şafak, Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı boykot çağrılarını "Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu" olarak nitelendirdi.



Bir bakanla beş Alman'ın topluca Türkiye düşmanlığı yaptığı programda tek başına hepsine haddini bildiren Tuğrul Selmanoğlu'ndan Avrupa'ya 'Türkiye'ye müdahale et' çağrısı yapan Elif Şafak'a tokat gibi yanıt geldi.

.

İşte o yazı;



Sherefsiz...



The Guardian Gazetesine yazmış, Batının bol ödüllü beslemesi.



Selahattin Demirtaş'a, Ahmet Altan'a, ve bilcümle mahpusdaki Fetöcü kardeşlerine ağıtlar yakmış...



Türkiyeyi kötülemiş, ne kadın cinayetlerini bırakmış, ne de Amerikaya karşı yapılan protestolardan rahatsızlığını gizlemiş...



Dalga geçmiş kafasına göre hem Adanada çocuklarının Amerikan Pasaportunu yakan babayla hem Dolar yakan vatandaşlarla.



Hepsine eyvallah...

Hepsi kabulümdür...

Hepsine alıştık...



Bu ülkeye aidiyet hissetmeyenlerin bu tarz laflarına, bu kaçak fetöcu ağzına alıştık...



Ama Elif Shafak, THE Guardian'daki yazısında batıya "Gelin ve Türkiye'ye müdahale edin" diye yalvarıyor adeta.



Bu satırlar boğazıma düğümlendi...

Elif Shafak birçok Vatan haininin dile getirmeye cesaret edemediğini yapmış,

İngilizin Gazetesine Vatanını şikayet edip Batıyı müdahaleye davet etmiş...



Senin sherefin yok mu?

Senin bu vatana en ufak bir aidiyet hissin yok mu?

Nasıl bir müdahele istiyorsun?

Gezide yapamadığınızı Batının ordularına mı yaptıracaksınız?

15 Temmuz'da yapamadığınızı Amerikan tanklarına mı yaptıracaksınız?

Amerikan paletlerinin altında mı ezilmesini mi istiyorsunuz bu milletin?

İngiliz gemileri yeniden halice girip toplarını istanbula mı çevirsin?

Nasıl bir müdahale istiyorsun?

15 Temmuz gecesi bombalayıp yıkamadığınız Türkiye Büyük Millet Meclisini bu sefer Tomahawk füzeleri ile mi vuracaksınız?



Nedir seni böyle bir ihanete sürükleyen?

Nedir senin bu öfken?

Nedir senin bu kinin?



Batı seni koynuna almış, seni en üst düzey ödüllerde jüri üyesi yapmış.

Ülkenle alakalı attığın her yalanı hayran hayran dinliyor...

Nedir senin derdin be kadın?



Neden Elif Şafak değilde Elif Shafak biliyormusunuz? Zira hanımefendi İngilizce yazdığı zaman ismini ingilizceye çevirip öyle yayınlıyor...



İngiliz gibi yazmak için isminizi ingiliz gibi yazmak zorundasınız demek ki...



Bu Sherefsizlik degilde nedir?