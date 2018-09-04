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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Hatay’da sınır noktalarında görevli birliklere takviye M-60 T tanklarının sevkiyatı sürüyor.

Dünya / 04 Eylül 2018 Salı 13:05
Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırlar ile sevk edilen M-60 T tankları, sınır birliklerine takviye olarak gönderildi. M-60 T tankları özel klima donanımı sistemiyle bölge koşullarına uygun zırhlı araçlar arasında yer alıyor. Sürücü görüş sistemi ve zırhlı güçlendirme koruma astarına sahip tanklarda, ayrıca füzelere karşı lazer uyarı sisteminin yanı sıra 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi de bulunuyor.

Bölgede askeri araç ve personel sevkiyatının devam edeceği öğrenildi. Kaynak : İHA

Askeri AraçZırhlı AraçlarUzaktan Kumanda


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