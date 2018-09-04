Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırlar ile sevk edilen M-60 T tankları, sınır birliklerine takviye olarak gönderildi. M-60 T tankları özel klima donanımı sistemiyle bölge koşullarına uygun zırhlı araçlar arasında yer alıyor. Sürücü görüş sistemi ve zırhlı güçlendirme koruma astarına sahip tanklarda, ayrıca füzelere karşı lazer uyarı sisteminin yanı sıra 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi de bulunuyor.



Bölgede askeri araç ve personel sevkiyatının devam edeceği öğrenildi. Kaynak : İHA