'Sonsuz Emanet' sergisi Katar'da açıldı

Türk gravür sanatçısı Prof. Fatih Mika'nın 'Sonsuz Emanet' isimli sergisi Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.



İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği'nin (İKASD) Katara Cultural Village iş birliğiyle hazırladığı 'Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları' projesi kapsamındaki serginin açılışına Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Cultural Village Başkanı İbrahim es-Sulayti ve bazı diplomatlar katıldı.



Mika'nın 'Sonsuz Emanet' isimli sergi küratörü Beste Gürsu açılışta yaptığı konuşmada, kültürler arası diyalogun dünyanın farklı kültürlerinin birbirini tanıması ve dostluk ilişkilerini geliştirmesine zemin hazırladığını söyledi.



Sergi kapsamında AA muhabirine de açıklamalarda bulunan Gürsu, Türkiye'nin köklü tarihi, zengin kültürü ve binlerce yıllık kadim medeniyet mirasıyla tüm dünya ülkeleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Büyükelçi Özer ise serginin, Türkiye ile Katar arasındaki askeri, ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkilerde yaşanan gelişmeyi yansıttığını kaydetti.



Türkiye ile Katar'ın, tarih boyunca aynı keder ve aynı mutluluğu paylaşması nedeniyle farklı alanlarda aynı kültürel değerleri taşıdığını vurgulayan Özer, Katarlıların son yıllarda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerle iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendiğini, 2018 yılında Türkiye'de yaklaşık 90 bin Katarlının misafir edilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.



İKASD Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları Koordinatörü Yahya Savaş ise söz konusu projeyle iki ülke arasında sanat köprüsü kurmayı ve bunu da dostane ilişkilerle taçlandırmayı amaçladıklarını belirtti.



Fatih Mika'nın doğal hayat ve tabiatı işlediği eserlerinin yer aldığı sergi 13 Eylül'e kadar açık kalacak.



Kaynak : AA