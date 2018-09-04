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Şarbon nasıl yayılıyor?

Muharrem Sarıkaya, şarbon hastalığının yayılma sürecini Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet'e sordu.

Yaşam / 04 Eylül 2018 Salı 09:55
Şarbon nasıl yayılıyor?

Son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen şarbon hastalığı gündeme oturmuş durumda.

Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gerekli önlemleri alırken, hastalığın nasıl yayıldığı merak edilen bir konu haline geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya merak edilen soruyu Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet'e sordu.

DERE VE NEHİR KENARLARINDA KESİLEN KURBANLAR ETKİLİ OLDU

Talat Gözet hastalığın yayılmasında dere kenarlarında kesilen kurbanlara ve ithal samanlara dikkat çekti.

Sarıkaya'ya verdiği röportajda, hastalığın İstanbul, Amasya, Kahramanmaraş, Sivas'a yayılımından bahseden Gözet 'Peki, İstanbul, Amasya, Kahramanmaraş, Sivas'a kadar yayılımı nasıl oldu? Senaryosu ikna edici: “Anadolu'da kurbanı nehir veya dere kenarında kesme alışkanlığının yarattığı yayılma…” Son şarbon vakalarına Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın geçtiği yerlerde rastlandığını anımsattı… “Hastalıklı hayvanın kanı veya sakatatını nehre veya dereye atarsanız, geçtiği her yere yayılmasını kolaylaştırırsınız …” dedi. Bir başka gerekçesi var ki, o da nehirlerin geçmediği bölgelerdeki hastalığı açıklamaya yeterli. Başkan Gözet, bu yıl Güney Amerika ve Fransa'da da şarbona rastlandığını anımsattı. İthal samanla hastalığın taşınmış olma ihtimaline dikkat çekti…' bilgileri aktardı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Güney AmerikaTarım BakanlığıMuharrem SarıkayaTürkiyeHabertürk


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