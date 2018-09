Lahmacuna tavan fiyat belirlenecek!

Yaz sezonunda en çok konuşulan konulardan biri de Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil beldelerinde bir lahmacun için belirlenen yüksek fiyatlar oldu.



TAVAN FİYAT GELECEK



Çokça tartışılan bu konu için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Buna göre Bakanlık tatil beldelerindeki ürünler için tavan fiyat belirleyecek. Ayrıca menülerde de ürünlerin fiyatlarının yazılması zorunlu olacak.



"HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR"



Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise,"Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi.



BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.