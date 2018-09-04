Kampçıları ayı karşıladı

Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda doğa severlerin ilgi odağı oldu.



Krater gölü kenarında kamp yapan Hamza Uğur, çevrede gördüğü bir ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayıyı gördüğü anda hemen telefonunu çıkardığını anlatarak, '3 ayı gördük. Bunların ikisi yavru ve bir de annesiydi sanırım. Bir süre kayalıklarda gezindiler, sonra ormanlık alana doğru kaçtılar. O an heyecanla en arkadaki ayının görüntüsünü çekebildim.' dedi.



Kaynak : AA