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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 15 ilde yürütülüyor.

3. Sayfa / 04 Eylül 2018 Salı 09:49
Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 15 ilde devam ediyor. Kaynak : İHA

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