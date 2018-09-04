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İstanbul'da korkunç olay! Çöp kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Esenyurt’ta çöp kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

3. Sayfa / 04 Eylül 2018 Salı 20:08
İstanbul'da korkunç olay! Çöp kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta sabah erken saatlerde yol kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Çevrede geniş çaplı bir araştırma yapan ekipler, bebeğin cesedini yaptıkları inceleme ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Polis, bebeği çöp kenarına bırakanların bulunması için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

PolisBebek CesediPolis EkipleriAdli Tıp Kurumu


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