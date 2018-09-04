İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet

Tüm haber ajanslarına son dakika düşen habere göre Rusya, Suriye'nin İdlib kentini bombaladı.



Oldukça stratejik öneme sahip İdlib'in bombalaması tüm dünyada yankı bulurken, Ankara teyakkuza geçti.



'SİVİLLERE KARIŞACAKLAR'



Bombalamanın ardından milyonlarca insanın Türkiye'ye göç edeceği öngörülürken, Gazeteci İsmail Saymaz'da önemli bir uyarı geldi.



Bölgede bulunan silahlı militanları da halkın arasına karışacak Türkiye'ye girebileceiğini yazan Saymaz 'Rusya, İdlib'i vurdu. Çatışmalar arttıkça İdlib'deki nüfus, sınırımıza akacak. Silahlı militanlar da sivillere karışarak, Türkiye'ye girmeye çalışabilir. Etkin önlemler almamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel