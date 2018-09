Fatih Altaylı'dan, Sevilay Yılman'a İbrahimoviç’li gönderme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İdil Fırat'ın kına gecesinde tahtla gelmesini 'Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın' diyen Didem Soydan'a tepki göstermiş Fatih Altaylı da Yılman'a 'bir kadın olarak, bir başka kadına çirkin cinsel göndermeler ve kadınlığı üzerinden hakaret etme hakkı yok' diyerek eleştiride bulunmuştu.



Sevilay Yılman da köşesinde Fatih Altaylı'ya cevap vermişti.



Bugün de Fatih Altaylı'dan Sevilay Yılman'a karşı atak geldi.



Altaylı, Yılman'a dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç üzerinden çok sert bir göndermede bulundu.



Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



İbrahimoviç'i bilir misin Sevilay



Sevilay Yılman hanımefendi şiddetle itiraz etmiş.



İtiraz edeceğine şiddetli düşünüp yazdığını bir daha okusaymış iyi edermiş.



O konuda haklıyım ve tartışmam.



Bir kadına cinsel göndermeler veya hayat tarzı üzerinden eleştiri yapamazsınız. Cinsiyetçiliktir. Ayıptır.



Malatyalılara hakaret edildiği iddiasına gelince.



Dünya'da kendine en aşık, en megaloman, en narsist kişi kimdir diye soracak olursanız, futbolcu Zlatan İbrahimoviç zannederim ilk beşe girer.



Peki Didem Soydan'ın söylediği “Bir kızı Malatya'dan çıkarabilirsiniz ama Malatya'yı kızın içinden çıkaramazsınız” sözünün telif hakkı kime aittir biliyor musunuz?



İşte o kendine ayık, megaloman Zlatan İbrahimoviç'e.



İbrahimoviç yıllar önce kendisine yönelik eleştiriler karşısında şöyle demişti:



“ You can take a kid out of Rosengard but you can never take Rosengard out of that kid”



Yani Türçe meali şu:



“Bir çocuğu Rosengard'dan çıkarabilirsiniz ama o çocuğun içinden Rosengard'ı asla çıkaramazsınız”



İbrahimoviç bu sözü kendisi ile ilgili bir belgeselde, Malmö'de bir köprünün üzerinde söylemişti.



Rosengard ise İbrahimoviç'in doğduğu yerdi ve Malmö'de Bosnalı, Oraklı, Afgan göçmenlerin oturduğu bir kenar mahellenin adıydı.



Peki İbrahimoviç bu sözü kendine ve Rosangardlılara hakaret etmek için mi söylemişti?



Tabii Sevilay Yılman muhtemelen bu yazdıklarımı ilk defa duyuyor olacak.



Ayıp değil.



Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok.



Ama önemli olan herkes her şeyi bilmediğini bilecek.



