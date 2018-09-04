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Fast food gıdalar hakkında önemli uyarı

Uzmanından Fast food gıdalar hakkında çok önemli uyarı...

Sağlık / 04 Eylül 2018 Salı 10:04
Fast food gıdalar hakkında önemli uyarı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Fast food gıdalar hakkında çok önemli bir açıklamada bulundu.

Köşesinde sağlık sorunlarına ilişkin önemli bilgiler veren Müftüoğlu bu kez dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulundu.

Müftüoğlu Fast food gıdaların kısırlık yapabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Osman Müftüoğlu'nun yazısındaki o bölüm;

Fast food gıdalar kısırlık yapabiliyor

Fast food gıdaların içeriğinde çok fazla koruyucu madde, kötü (trans) yağ, nişasta bazlı fruktoz var.

Son yapılan incelemelerde elde edilen olumsuz bulgulardan biri de, bu bileşenlerin pek çok olumsuz etkilerinin yanında kısırlığa da neden olduğudur.

Özellikle doğurganlık çağındaki hanımların ve genç erkeklerin bu bilgiyi bir kenara not etmesinde fayda var. Hızla büyüyen kısırlık sorununun bir nedeni de hızla büyüyen fast food pazarı olabilir.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

DoğurganlıkOsman MüftüoğluFast Food


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