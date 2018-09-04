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Erdoğan ile Kuveyt Emiri telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Siyaset / 04 Eylül 2018 Salı 18:39
Erdoğan ile Kuveyt Emiri telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a, kardeşi Şeyha Feriha El Ahmed El Cabir El Sabah’ın vefatından ötürü taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhumeye rahmet dilediği görüşmede, ikili ve güncel konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, görüşme vesilesiyle ikili ilişkileri önümüzdeki süreçte daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

CumhurbaşkanıKuveyt EmiriRecep Tayyip Erdoğan


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