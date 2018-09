Ekonomik kalkınmada yeni dönem

Bölgesel Gelişmeyi Hızlandıran Çalışmalar



Herhangi bir bölgenin kalkınması amacı ile ulusal düzeyde bir bölge planlaması yapılmalıdır. Yapılan bu plan ve stratejiler kapsamında yerel düzeyde yürütülen faaliyetler arasındaki var olan ilişki belirlenir. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için mahalli idareler ile diğer kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalıdır. Bu sayede istenen hedeflere kısa sürede ulaşılabilir.



Hedeflenen bölgedeki finans kaynakları, daha iyi bir gelecek yaratılması için harekete geçme yönünde kullanılan bir araç niteliğindedir. Kalkınma hedeflenen bölgenin durumu ve bu alandaki kaynakların nasıl kullanılarak hangi amaçlara hizmet edeceği temel çalışma prensibi olmaktadır. Bir bölgenin hem sosyal hem de ekonomi anlamında güçlendirilmesi, kamu ile özel sektörün işbirliği içerisinde yapılan bölge kalkınmasına bağlıdır. Kapsamlı ve uzun süre devam edebilen bu çalışmalar ile ulusal düzeyde yeni fikirler üretilebilmektedir.



Kalkınma için belediye yönetimi de destek vermelidir. Tamamen işbirliği içerisinde sürdürülmesi gereken bu çalışmalar için özel ve kamu sektörlerinin beraber çıkarımlar yapması ve birbirlerine destek olması önemlidir. Ülkemizde hizmet veren yerel yönetimler, çok uzun süre boyunca altyapı için yatırımları bankacılık hizmetleri ile finanse etmişlerdir. Bankalardan alınan krediler ile hedeflenen kamu hizmetleri başarı ile yürütülmüştür. Bu anlamda İller Bankası ile çalışmalar yapılmaktadır.



2007 yılından itibaren ise KÖİ uygulamalarına yer verilerek şehir planlaması alanında yeni bir döneme geçilmiştir. Bu bağlamda özel sektör ile sözleşmeler imzalanarak projeye uygun finansman sağlanır ve proje tasarımı gerçekleştirilerek hayata geçirilir.



Belirlenen Hedeflere Ulaşmak Artık Çok Daha Kolay



Ülkemizde son zamanlarda kalkınma önemli bir yere sahip olmuştur. Yerel topluluklar, her anlamda gelişme sağlayabilmek için kendi güçlerini birleştirerek yerel yönetimlerin de desteğini almaktadır. Kentler arasında rekabetin gün yüzüne çıkması ile beraber yerel kalkınma da önemli bir hale gelmiştir. Her kuruluşun bu çalışmalardaki temel amacı, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bu sayede insanların refah seviyeleri artırılarak demokratik kültürün gelişimi sağlanmaktadır.



Yerel kalkınma konusunda büyük çalışmalara imza atan belediyeler, vermiş oldukları destekler ile ülkenin ve bölgenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kalkınma çalışmaları, ulusal ölçekten yerel ölçeğe kaymasındaki temel neden de, kentler arasında yaşanan rekabetin artmasıdır.



Son dönemlerde yapılan çalışmalar neticesinde, yerel kalkınmada artık belediyelerin daha etkin bir rol oynaması sağlanmıştır. Belediyelerin temel görevleri arasına giren kentin ekonomisini ve ticaretini geliştirme çalışmaları neticesinde, belediyelere arsa tahsisi ya da altyapı sağlanmaktadır. Bu gelişmeler de hedeflere çok daha kolay ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Şehir planlaması yapılacak olan bölgede, şehir planlama uzmanı tarafından yürütülen çalışmalar esas alınarak adımlar atılır. Bu alanda eğitim almış ve kendini geliştirmiş şehir planlama uzmanı tarafından alanın ekonomik fırsatlara ve insanların ihtiyaçlarına uygun olarak planlaması yapılır.



Her bölgenin ve kentin kendine özgü potansiyeli olan bir rekabet gücü bulunmaktadır. Bu nedenle en uygun ve düzenli araştırmalar yapılarak en doğru adımlar atılmalıdır. Bu konuda kendini geliştirmiş ve başarılı çalışmalara imza atmış olan, farklı dergilerde çalışmaları ile halkı bilgilendiren ve günümüzde de Balıkesir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Mehmet Gürbüz'ün bilgilerine yer verilen mehmetgurbuz.org sitesini inceleyebilirsiniz.



MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?



1977 Kahramanmaraş Elbistan doğumlu olan Mehmet Gürbüz; 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2010-2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama ve 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme dallarında Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Kent ekonomisi ve yerel kalkınma konularında doktora çalışmaları yürütmektedir.



1996-2005 yıllarında Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü'nde Mimar, 2005-2012 yıllarında İller Bankası'nda Mimar, Şehir Planlama Uzmanı, Şube Müdürü ve Müdür olarak görev yaptı. 10 Temmuz 2013'te Mekânsal Planlama Dairesi Başkanı olarak atandı. 17 Nisan 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017 itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır.



2014'den bu güne TSE inşaat İhtisas Komitesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi üyeliği yapan Gürbüz, Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri ile Stratejik Planlama konularında çeşitli dergilerde yayın ve çalışmalar yaptı.



Halen bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.



KAYNAK: www.gazetebirlik.com