Dolar artacak diye mallarını gümrükte bekletiyorlar

Türkiye bir kez daha ekonomik darbe ile karşı karşıya. Spekülatörler bu kez de kur silahını çekti. Stokçular ise kurdaki yükselişi fırsat bilip ya ürünlerini depolara kaldırdı ya da fiyatlarını artırdı.



TVNET'te yayınlanan 'DETAY' programı sahaya inerek konun muhatapları ile konuştu.



Sadece beyaz eşya sektöründe kurdaki artışı bahane ederek yapılan zammın yüzde 80'e ulaştığı belirtildi. Kur artışından önceki sözleşmelerine bağlı kalmayan tedarikçilerin ise sözleşmeleri feshederek ürünlerini stoklamaya başladığı ifade edildi.



2 hafta yaklaşık 3 bin TL'lik artış



Kur artışından daha fazla kar etmek isteyen firmaların stokladığı ürünler hem tüketiciyi hem de perakendeciyi mağdur ederken fiyatların ise neredeyse ikiye katlandığı gözlemlendi. Örneğin 2 hafta öncesine kadar 3 bin 200 TL'den satılan bir buzdolabının fiyatı 6 bin TL'ye kadar yükseldiği görüldü.



Mobilyada yüzde 30 zam



'DETAY' ekibinin bir sonraki durağı ise mobilya sektörü oldu. Mobilya sektöründe ise yüzde 30'lara varan zamlar söz konusu. Yıllardır sektörün içinde olan firma yetkilileri bile yapılan zamlar karşısında şaşkın. Çünkü ürünlerin Türkiye'de üretildiğini kurdan etkilenecek bir durumun olmadığını belirtiyor.