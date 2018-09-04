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BMGK'dan İdlib kararı!

BMGK'dan İdlib kararı!

Dünya / 04 Eylül 2018 Salı 22:23
BMGK'dan İdlib kararı!

ABD'nin BM Temsilcisi, 'BM Güvenlik Konseyi İdlib konusunda cuma günü toplanacak' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu ay içinde yapılacak İran oturumunu yöneteceği açıklandı.

BMGK'nin eylül ayı dönem başkanlığını üstelenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün konseyin aylık çalışma takvimini açıklamak için gazetecilerin karşısına çıktı.

Haley burada yaptığı açıklamada, 'Başkan Trump, bu ay içinde BMGK'da yapılacak İran oturumunu yönetecek.' diye konuştu.

BMGK'daki İran oturumu BM Genel Kurulundaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül'de yapılacak.

26 EylülBirleşmiş MilletlerİranDonald TrumpGüvenlik Konseyi


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