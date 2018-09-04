UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö ve Norveç'in Sarpsborg takımlarıyla mücadele edecek Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden açıklanan ve Atiba Hutchinson'un yer almadığı listede şu isimler bulunuyor:



'Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo.' Kaynak : İHA