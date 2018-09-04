Askerden teslim olan PKK'lılara insanlık dersi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sağ ele geçirilen 2 terörist ile Mehmetçik arasında geçen konuşma, Mehmetçiğin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.



Çukuryayla mevkiinde 25 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla biri sözde PKK'nın üst düzey yöneticisi olmak üzere 2 terörist sağ olarak yakalandı. Sağ yakalanan teröristler ile konuşan uzman çavuş, teröristlere adeta insanlık dersi verdi.



'BUNDAN SONRA CANIN BİZE EMANET'



Sağ ele geçirilen teröristlere kelepçe takan ve korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören uzman çavuş, “Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş” dedi.