Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TRT Haber televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gül, bu konuda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile bir çalışmaları bulunduğunu ancak araya seçimlerin girdiğini belirterek, "Çocuk, baba ya da anne, mahkeme kararıyla diyelim haftanın bir günü görmesi gerekiyor hakkı var. Bu hakkı karşı taraf vermeyince elbette bir şekilde bir otorite çocukla teması sağlayacak." ifadesini kullandı.



Bakan Gül, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Şu anki uygulamada anne ya da baba karşı taraf göstermeyince 600-700 lira yaklaşık bir meblağ yatırıyor, icraya parayı ödüyor, kendi çocuğunu görmeye gidiyor. Biz diyoruz ki 'baba ya da anne bir ücret karşılığı değil, gösterilmemesi halinde bu ücreti almayalım.' Maliye Bakanlığımızla da görüştük. Bu konuda yıllardır, 1930'lardan beri uygulanan bu sisteme son verecek şekilde bir para ödeyerek çocuğunu görme usulünden vazgeçtik. Elbette nasıl daha insani sistem olacak, Aile Bakanlığı ile de çalışıyoruz. Ama her halükarda anne ya da baba göstermeyince bir otorite bu, alıp anne ya da babaya verecek. Ama en azından biz bir mal gibi bir eşyayı icradan alır gibi bir para ödeyerek alma usulüne son vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz."



Anne babalara da seslenen Gül, her şeyden önce ailelerin kendi aralarındaki ihtilafı çocukları kullanmadan çözmelerini istedi.



Kadro bekleyenlere müjde



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığına alınacak yeni kadrolara ilişkin de bilgi verdi. Gül, adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel için müracaatların başlayacağını vurgulayarak, 1000 adli hakim ve savcı için de aralık ayında müracaatların alınacağını bildirdi.



Gül, "100'de idari yargı hakimlerimizi alacağız. Bunu ilk defa burada söylüyorum. İdari yargı özellikle çok uzun yıllardır bekleniyordu. 1000 adli hakim ve savcı alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız. 4 bin civarında hakim ve savcı FETÖ'den ihraç olmuştu, bu sayıyı tamamladık." diye konuştu.



Hakim yardımcıları geliyor



Yargı sistemine dönük yeni çalışmaları olduğunu aktaran Gül, hakim yardımcılığı gibi eğitim süresini uzatacak 3 yıllık bir eğitim süresinin planlandığını bildirdi.



Olağanüstü dönemin geride kaldığını ve artık normal sürecin işlediğini belirten Gül, hukukun daha tecrübeli, öngörülebilir haline ulaşacaklarını ifade etti.



Bakan Gül, "Bu çerçevede kürsüye çıktığında artık 3 yıl bir hakim nezaretinde belli işlemleri yapmış, bir anlamda stajını, eğitimini hem teori, hem pratiğini artırmış ondan sonra kürsüye gelecek bir sistemi planlıyoruz. Bu da yargıya güveni artıracak önemli bir konu. Bir diğer çalışmamız da hukuki yeterlilik sınavı masamızda. Bu reform belgemizde bunu çalışacağız. Hukuk mezunları bir sınava girecek, o sınavdan sonra, avukatlar dahil, noterler dahil, bu sınavdan sonra mesleki yeterliliklerine göre hukuk hizmetini verecekler." değerlendirmesini yaptı.