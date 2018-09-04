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ABD Elçiliği'nden ABD Suriye Temsilcisi'nin Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Öte yandan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyaretiyle ilgili elçilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "James Jeffrey olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti. Suriye rejiminin İdlib'e saldırısı Suriye'deki krizi tırmandırır. İdlib'e saldırı Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atar. " denildi.

Güncel / 04 Eylül 2018 Salı 21:08
ABD Elçiliği'nden ABD Suriye Temsilcisi'nin Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye ile Angajmandan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'i bugün kabul etti.

Özel Temsilci Büyükelçi Jeffrey'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da ayrıca kabul edildiğini hatırlatan kaynaklar, görüşmelerde ABD tarafı ile Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Büyükelçiliği'nden de görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşte o açıklama:


Milli Savunma BakanıJames JeffreyÇavuşoğluDışişleri BakanıYazılı Açıklama


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