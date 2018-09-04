ABD'de bir restoran cep telefonu ve teknolojik alet kullanımını yasakladı

Cep telefonları ve teknolojinin insan hayatının bir parçası haline gelmesi bazı meslek gruplarını olumsuz yönde etkiliyor. New Jersey eyaletinin Beach Haven kentinde Cedar's Clam Bar Restoran'ın Müdürü Nel Lally, restoranda cep telefonları ve teknolojik cihazları yasaklamak zorunda kaldıklarını açıkladı.



Müdür Lally, bazı müşterilerin internette sosyal medyada gezinirken bir masada haddinden fazla oturduklarını, teknoloji kullananlara yakın oturan müşterilerin rahatsız edildiğini ve bu nedenle nakit akışı sorunlarına işaret ederek, müşteri kayıplarının olduğunu açıkladı.



Lally, “Teknoloji, özellikle cep telefonları, Clam Bar Restoran'da oturan müşterileri rahatsız ediyor. İnsanlar normal bir ses tonuyla telefonda nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar” dedi.



Bu sebeple, müşterilerin isteği üzerine teknolojik cihazlar yasaklandı ve ana giriş kapısına uyarı levhaları asıldı. Kaynak : İHA