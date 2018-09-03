Uzmanı tek tek sıraladı...

Osman Müftüoğlu sağlıklı beyin için yapılması gereken şeyleri açıkladı.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde sağlık konusunda insanları bilgilendirmeye devam ediyor.
Müftüoğlu bugünkü yazısında beyni koruyan 10 şeyi sıraladı...
BEYNİ KORUYAN 10 İYİ ŞEY
1-) Egzersiz yapmak, özellikle düzenli yürüyüş alışkanlığı edinip bunu her gün ısrarla uygulamak.
2-) Daha çok okumak, yazmak, yeni şeyler öğrenip beyni o yeni bilgilerle sürekli güçlendirmek.
3-) Stresi az, endişesi minimum, keyfi ve hazzı bol bir yaşam tarzını ısrarla sürdürmek.
4-) Emekli olmayı unutup düşük ritimde de olsa çalışmayı sürdürmek ama tatilden, dinlence ve eğlenceden asla vazgeçmemek.
5-) Müzikle, resimle ya da başka sanat alanları ile yakından ilgilenmek ama önceliği müziğe vermek.
6-) İyi bir gece uykusundan asla taviz vermemek. Fırsat buldukça “şekerleme” denemek, uyku sorunları varsa çözmek.
7-) Beslenmeye dikkat edip trans yağı az, omega-3'ü, B12'si, D vitamini, folik asidi, kolini, antioksidan gücü yüksek besinlere yönelmek. (Balık, yumurta, peynir, yoğurt, kırmızı sebzeler, avokado, ıspanak).
8-) Genel sağlık sorunlarını dikkatle izleyip zamanında çözmek. Özellikle insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, damar sertliği gibi sorunlarda ilgiyi yoğunlaştırmak.
9-) Kan testlerinde B12, D vitamini, demir, folik asit, insülin seviyeleri ile kolesterol, trigliserit, kan şekeri, tiroit hormonu üretimini dikkatle izlemek.
10-) Olumlu düşünen, manevi yönü güçlü, dostluk duyguları sağlam, arkadaş, komşu ve aile ilişkileri mükemmel, sosyal ağı geniş bir hayat tarzı geliştirmek.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel