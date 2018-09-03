Uzmanı tek tek sıraladı...

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde sağlık konusunda insanları bilgilendirmeye devam ediyor.



Müftüoğlu bugünkü yazısında beyni koruyan 10 şeyi sıraladı...



BEYNİ KORUYAN 10 İYİ ŞEY



1-) Egzersiz yapmak, özellikle düzenli yürüyüş alışkanlığı edinip bunu her gün ısrarla uygulamak.



2-) Daha çok okumak, yazmak, yeni şeyler öğrenip beyni o yeni bilgilerle sürekli güçlendirmek.



3-) Stresi az, endişesi minimum, keyfi ve hazzı bol bir yaşam tarzını ısrarla sürdürmek.



4-) Emekli olmayı unutup düşük ritimde de olsa çalışmayı sürdürmek ama tatilden, dinlence ve eğlenceden asla vazgeçmemek.



5-) Müzikle, resimle ya da başka sanat alanları ile yakından ilgilenmek ama önceliği müziğe vermek.



6-) İyi bir gece uykusundan asla taviz vermemek. Fırsat buldukça “şekerleme” denemek, uyku sorunları varsa çözmek.



7-) Beslenmeye dikkat edip trans yağı az, omega-3'ü, B12'si, D vitamini, folik asidi, kolini, antioksidan gücü yüksek besinlere yönelmek. (Balık, yumurta, peynir, yoğurt, kırmızı sebzeler, avokado, ıspanak).



8-) Genel sağlık sorunlarını dikkatle izleyip zamanında çözmek. Özellikle insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, damar sertliği gibi sorunlarda ilgiyi yoğunlaştırmak.



9-) Kan testlerinde B12, D vitamini, demir, folik asit, insülin seviyeleri ile kolesterol, trigliserit, kan şekeri, tiroit hormonu üretimini dikkatle izlemek.



10-) Olumlu düşünen, manevi yönü güçlü, dostluk duyguları sağlam, arkadaş, komşu ve aile ilişkileri mükemmel, sosyal ağı geniş bir hayat tarzı geliştirmek.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel