TSK'dan dikkat çeken açıklama

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi kırsalında terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. PKK'lı teröristlerin saklandığı bir mağaraya baskın düzenlendi.



TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Mehmetçik düzenlediği operasyonda Çok Namlulu Roket Atar namlusu ele geçirdi.



TSK'dan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin saklandığı mağarada 107 mm çapında ÇNRA namlusunun ele geçirildiği belirtildi.







HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.



Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

