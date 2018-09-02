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TSK'dan dikkat çeken açıklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 107 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) namlusu bulundu.

Güncel / 02 Eylül 2018 Pazar 21:53
TSK'dan dikkat çeken açıklama

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi kırsalında terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. PKK'lı teröristlerin saklandığı bir mağaraya baskın düzenlendi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mehmetçik düzenlediği operasyonda Çok Namlulu Roket Atar namlusu ele geçirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin saklandığı mağarada 107 mm çapında ÇNRA namlusunun ele geçirildiği belirtildi.



HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PkkTerör Operasyonu


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