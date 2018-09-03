MEB'den öğretmenlere ikinci başvuru hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), binlerce öğretmeni ilgilendiren bir açıklamada bulundu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.