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MEB'den öğretmenlere ikinci başvuru hakkı

MEB, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

Eğitim / 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:54
MEB'den öğretmenlere ikinci başvuru hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), binlerce öğretmeni ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.

Twitter


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