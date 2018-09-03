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Macron’dan Putin’e ilginç suçlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa Birliği'ni (AB) parçalara ayırmak istediğini öne sürdü.

Dünya / 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:34
Macron’dan Putin’e ilginç suçlama

İsveç’te yayın yapan SVT televizyonuna röportaj veren Fransız lider Macron, Avrupa değerleri ve Fransa ile Rusya arasındaki farklılıklara ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi: “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’e saygı duyuyorum. Ayrıca, Rusya ile yeni bir güvenlik ve savunma mimarisi inşa etmemiz gerektiğini söyleyen (Avrupalı) liderlerden biriyim. Rusya’yla bu tartışmanın içerisine girmemiz gerekiyor. Fakat Putin’in hayali, Avrupa Birliği’ni parçalara ayırmak.”

RUSYA GECİKMEDEN YANIT VERDİ

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin üyelerinden Bogdan Bezpalko ise, Macron’un bu ifadeleri ABD’nin baskısı nedeniyle kullandığına inandığını söyledi.

Fransız liderin ifade ettiğinin aksine, Rusya için yararlı olanın, AB’nin bir bütün olarak kalması olduğunu söyleyen Bezpalko, şöyle devam etti: “Bu her şeyden önce ekonomik açıdan bakıldığında böyle. Zira Rusya ile AB arasında iyi ticari ilişkiler kurulmuş durumda. AB’nin dağılması halindeyse Avrupa ekonomisi ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca her bir ülke (ticarette) yeni kurallar getirir. Bu da Rusya’yla ticari ilişkilere olumsuz yansır.”

AvrupaFransaUluslararasıRusya


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