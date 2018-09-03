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Kırmızı listedeki PKK'lı bölge sorumlusu öldürüldü

Hakkari Yüksekova'da, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu 'Bager Andok' kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
Kırmızı listedeki PKK'lı bölge sorumlusu öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listede bulunan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak : AA

Teröristler


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